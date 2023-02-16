زيدان؟ محادثات داخلة في باريس نحو بديل صادم لكريستوف جالتييه!

لعنة الأبطال قد تصيب المدرب الفرنسي

في ظل الأزمات التي يعيشها باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم، بدأت الأصوات تتعالى للإطاحة بالمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

باريس أصبح على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

شبكة "RMC" الفرنسية كشفت عن وجود محادثات داخلية في باريس من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لجالتييه في حالة الخروج من الأبطال.

وكانت المفاجأة بظهور اسم توماس توخيل على رأس المرشحين، بسبب ما قام به مع الفريق قبل رحيله في 2020، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري الفرنسي وتأهل لنهائي دوري الأبطال، كما حصد لقب المسابقة مع تشيلسي بعد رحيله.

وفي ظل عدم ارتباطه بأي فريق آخر في الوقت الحالي، يحظى المدرب الألماني بتأييد داخلي في باريس لخلافة جالتييه الذي حصل على فرصة أخيرة لتغيير الأمور في لقاء العودة أمام بايرن.

وفي سياق متصل يتواجد الفرنسي زين الدين زيدان ضمن المرشحين رغم رفضه كل المحاولات السابق للنادي من أجل الحصول على خدماته.