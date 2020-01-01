زيدان: ليس لدي مشكلة مع بيل وهذا هو سبب غياب هازارد

تصريحات زين الدين زيدان وسيرخيو راموس عقب انتصار ريال مدريد على غرناطة

تحدث كل من المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان قائد الفريق سيرخيو وراموس عن سعادتهم بالفوز الجديد في طريق النادي للتتويج بالدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز اليوم أمام نظيره غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وعقب اللقاء قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن اللقب اقترب بنفس المسافة التي كان عليها في الأسبوع الماضي، كما أكد أنه لا يجب التراخي الآن والأهم هو الاستمرار في القتال من أجل الحصول عليه.

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وأضاف: "هناك نقاط على المحك ومبارايت صعبة أمام فياريال وليجانيس، نريد جمع النقاط كلها في الفترة المقبلة من أجل الفوز باللقب والفوز بكل المباريات والنقاط المتاحة"

وتابع: "نستحق الفوز بتلك الليجا والنتائج تتحدث عن نفسها، ربما تراخينا قليلًا أمام غرناطة، وكان يجب أن نقتل المباراة في وقت مبكر عن الدقيقة90"

وأردف: "لم يكن مقبولًا ألا نحافظ على تركيزنا طوال المباراة، هذه الأخطاء تجعلنا نفكر في الأشياء التي لا يجب أن نقع فيها، هناك شعور ليس بالجيد، ولكن الفوز كان في غاية الأهمية"

أما من جهته، فقال المدير الفني زين الدين زيدان إن الفوز يعتبر خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، ولكنه شدد على عدم حسم أي شيء حتى الآن.

وأكمل: "سنلعب في ملعب دي ستيفانو ونأمل ان نحقق اللقب يوم الخميس. هدفنا هو تحقيق الليجا، أمامنا مباراتين، اقتربنا ولكن لم نحقق شيء حتى الآن"

واسترسل: "هازارد؟ اللاعب يجب ان يكون جاهزًا وفي كامل الجاهزية لكي يلعب، هو يتألم قليلاً والوضع معقد. أمامنا مباراتين على نهاية الليجا وآمل ان يكون جاهزاً 100% للمباراة المقبلة يوم الخميس"

وحول جاريث بيل قال: "ليس لدي أي مشاكل مع جاريث بيل، نحن فريق واحد ونلعب من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني"

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وبهذه النتيجة يصل ريال مدريد للنقطة رقم 83 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن برشلونة، وليقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني.