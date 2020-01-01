زيدان: لن أتحدث عن مبابي وهل حاول ريال مدريد ضم ميسي؟

تطرق أيضاً إلى أزمة لوكا يوفيتش

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن حقيقة مشاركته في المفاوضات من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في 2013.

تسريبات صحفية للإيطالي جانلوكا دي مارزيو في كتابه الجديد، أكدت محاولة فلورنتينو بيريز رئيس ريال، من أجل ضم النجم الأرجنتيني خلال أزمته مع الضرائب.

زيدان الذي كان يعمل وقتها كمدرب مساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحدث عن هذه القضية، قبل مواجهة فريقه أمام قادش، غداً السبت، بالدوري الإسباني.

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وقال الفرنسي:"لا أعرف شيئاً، لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء، ولن أتحدث عن لاعب ليس لنا، نحن نعرف ميسي وما فعله وماذا يفعل".

وأضاف:"لا يمكنني إبداء رأيي بخصوص هذا الأمر، ولا أعرف أي شيء في الحقيقة عما تسألني عنه".

تطور رودريجو:"يمكنه اللعب في العديد من المراكز، بالنسبة لي فهو لاعب الحاضر والمستقبل، موقعه المفضل على الجانب الأيمن وكذلك في اليسار أو حتى كلاعب وسط".

مساعدة عدم وجود الجمهور على جعل اللعبة أقل جنوناً:"لا أعتقد، نحن نفضل اللعب بوجود الجمهور لأنه الأمر الطبيعي".

تحفيز يوفيتش بعدما طلب منه الرحيل:"أنت تقول ذلك، ولكن الأمر لم يحدث، يوفيتش يلعب في ريال مدريد، وسألته وقتها عن تحديد مصيره، لأن الجميع يمكنه إبداء رأيه".

مستوى هالاند وأوديجارد مع المنتخب النرويجي:"أوديجارد لعب بشكل مختلف قليلاً، وأما بالنسبة لهالاند فهو لا يلعب في ريال مدريد ولكنه كان جيداً".

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التعاقد مع كيليان مبابي:"هناك شائعات كثيرة حول ريال مدريد، لا أفضل الحديث عن أي لاعب بشكل خاص، ولكن هذا لا يزعجنا أو يؤثر علينا، سوق الانتقالات مغلق وسنقاتل بما نمتلك من لاعبين".

يذكر أن ريال مدريد يلعب ضد قادش، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ10 نقاط، بفارق نقطة عن ريال بيتيس الثاني.