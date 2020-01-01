زيدان: لم أتغير، وهازارد لا يعاني أزمة نفسية

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعد الجماهير بتجاوز الفترة الصعبة ويتحدث عن إصابة إيدين هازارد الأخيرة.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على حالة إيدين هازارد النفسية الجيدة بالرغم من إصابته الأخيرة التي ستبعده عن المشاركات.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق أمام نظيره شاختار دونيتسك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "الموقف صعب بالنسبة لهازارد، لكن علينا أن نقبل كل شيء ممكن، والآن سيكون عليه أن يعود أقوى".

المزيد من الفرق

أكاذيب ميسي ورونالدو وهتلر القاتل ودعم فلسطين .. أساطير خلقتها السوشيال ميديا

وأردف: "على المستوى النفسي هازارد في حالة جيدة، هو قوي للغاية في ذلك الجانب، لكن الإصابات تحدث لكل الفرق، أتمنى أن يعود قريبًا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نجد الاستمرارية في الوقت الحالي، لكن في ريال مدريد دومًا ما نمر بالأوقات الصعبة ونستطيع تجاوزها".

وأكمل عن المواجهة المقبلة: "هي المباراة الأهم لنا في دور المجموعات هذا العام لأن الثلاث نقاط ستجعلنا نعبر تلك المرحلة".

وأنهى كلماته عن نفسه: "أنا لم أتغير، أن لا أزال نفس الشخص الذي جاء لهنا أول مرة، نمر ببعض الأوقات الصعبة لكنني لن أتغير".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بسبع نقاط بعد مرور أربع جولات.