زيدان: لعبنا مباراة مثالية ومن المستحيل تكرار هذا الأداء

تصريحات زيدان بعد الفوز على جلادباخ

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فريقه قدّم أفضل مباراة في الموسم نافيًا أن الأداء يتحسن فقط تحت الضغط وأنّ اللعب بهذا المستوى من المستحيل أن يظهر في كل مواجهة.

ريال مدريد تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وأبدى جماهير ريال مدريد سعادته بالفوز وأشادوا بما قدمه كريم بنزيما وتسجيل الهدفين.

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وقال زيدان في تصريحات عقب اللقاء: "الهدف كان واضحًا، أن ننهي في صدارة المجموعة ولقد لعبنا مباراة رائعة منذ الدقيقة الأولى، وأعتقد أنها أكثر مواجهة متكاملة حظينا بها في الموسم وكل شيء كان مثاليًا".

وتابع: "لقد كنت لاعبًا وأعرف أنه من المستحيل أن نلعب بهذه الطريقة في كل مباراة، لقد حاولت ولكن من وقت لآخر من الطبيعي أن نقدم أداء أقل".

المدرب نفى أنّ الفريق لا يتألق سوى تحت الضغط، مؤكدًا أنّ ريال مدريد لعب مباريات جيدة أخرى، إلا أنّه أشار إلى أنّ العناصر الحالية تعرف كيف تُظهر أفضل ما لديها وقت الأزمات.

وأردف: "بالطبع أنا سعيد بالمباراة والقتال وتقديم أفضل أداء ممكن، كان هدفنا الفوز وتصدر المجموعة ونجحنا في ذلك".

واختتم: "أتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا في مباراة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل. سوف نحصل على الراحة الآن وبعدها نفكر في اللقاء".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يفشل في الخروج من دور المجموعات ولا مرة في تاريخه.