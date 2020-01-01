زيدان: لست قلقًا من "أفضل مدرب في العالم" جوارديولا

حديث زيدان عن جوارديولاو هازارد وحالة لاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن مواجهة بيب جواريولا خاصة من نوعها، ولكنه أكد أنه ليس قلقًا من تلك المباراة أمامه.

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وتحدث زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي والتي ستقام مساء الغد في سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة أمام بيب جوارديولا قال زيدان إن المدير الفني لمانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم، وهو يستحق ذلك على ما قدمه مع برشلونة ثم بايرن ميونخ والآن مع السيتي.

وأضاف: "رغم ذلك نحن لسنا قلقين ولا خائفين من اللعب أمام جوارديولا وفريقه، عندما كان في بايرن ميونخ كنت هناك في منصب المدرب المساعد وكان صريحًا وصادقًا للغاية"

وتابع: "مبارزة خاصة مع بيب جوارديولا؟ لا يمكن أن أخبركم بشيء، يمكن قول أشياء كثيرة على ذلك ولكنني لن أتحدث عن تلك النقطة"

وأردف: "لا مشكلة في قصة الاستحواذ، هناك العديد من الفرق تحب اللعب بامتلاك الكرة دائمًا، ولقد واجهنا منها الكثير والأمر ليس جديدًا علينا"

وحول الإصابات قال: "لا يوجد لاعب أو لاعبان رئيسيان في ريال مدريد، الجميع هنا مهمون ويجب أن يكونوا مستعدين من أجل المشاركة في المباريات الهامة"

وأكمل: "أهم شيء ضد مانشستر سيتي؟ سأقول المعتاد في مثل هذه المواقف، نريد أن تفخر بنا جماهيرنا، سنعطي أقصى ما لدينا لأننا ندرك أهمية وقيمة دوري أبطال أوروبا"

وحول إيدين هازارد قال: "لا أعلم هل سيخضع هازارد لعملية جراحية أم لا، ما زال في حاجة للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية لكي نقف على خطورة الإصابة ومتطلبات التعافي منها"

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يذكر أن ريال مدريد قد ودع البطولة العام الماضي من دور الستة عشر أمام أياكس أمستردام، بينما ودعها مانشستر سيتي على يد توتنهام من ربع النهائي