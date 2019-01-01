زيدان: لا نعاني من مشاكل في الهجوم وسنعود أقوى بالعام الجديد

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد متفائل بالعمل الذي يقوم به الفريق في الفترة الأخيرة.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على رضاه التام عن العمل الذي يقوم به فريقه في الفترة الأخيرة رغم التعادل مع أتلتيك بلباو .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان لصالح شبكة "بي ان سبورتس" عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ ١٨ من الدوري الإسباني .

وقال زيدان: "لا يوجد حظ عاثر في كرة القدم عندما تتاح لك الفرص عليك أن تستغلها وتسجل ولدينا ثلاث كرات في القائم والعديد من الفرص".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا هو خلق الفرص للتهديف وهذا ما حدث اليوم وأمام برشلونة وفالنسيا لكن هذا لم يجد نفعًا وعلينا الاستمرار في العمل، هذه هي كرة القدم".

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وأكمل: "لا يمكنني التحدث عن مشاكل في الهجوم لكن علينا مواصلة العمل وأن نقوم بما نفعله بشكل مستمر بالتفاني والعمل بجد وأن نعود في العام الجديد ونمضي قدمًا".

وأردف مشيدًا بالعمل الذي يقوم به الفريق في الدفاع: "علينا أن نستمر في الدفاع بشكل جيد وأن نتحلى بالصبر والهدوء أمام المرمى".

وأنهى تصريحاته بالتأكيد على تصريحاته التي تحدث بها في المؤتمر الصحفي للمباراة: هذا صحيح جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم هذا ما أراه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل للمباراة الثالثة على التوالي اليوم أمام بلباو بعد التعادل مع فالنسيا وبرشلونة في آخر لقاءين.