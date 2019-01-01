زيدان: لا أهتم بمستقبل نيمار ولا جديد بخصوص بيل وخاميس

زيدان يتحدث عن نيمار وبيل وخاميس وإعارة كوبو وغياب مودريتش في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه لا يهتم بمستقبل نيمار ولا الشائعات حوله، وإن تركيزه منصب على لقاء الغد.

ويستضيف ريال مدريد نظيره بلد الوليد غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في أول مباراة يخوضها الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وقبل المباراة بيوم، تحدث المدرب زين الدين زيدان عن أهمية الفوز بالنقاط الثلاثة، كما تطرق لبعض النقاط الجانبية بناء على أسئلة الصحفيين.

وبدأ زيدان مؤتمره بالحديث الإيجابي عن أداء الفريق في المواجهة الأولى أمام سيلتا فيجو والثلاثة نقاط التي تحققت في ملعب صعب كبالايدوس.

وأضاف: "بالطبع تركيزي وتركيز الجميع هنا منصب على مباراة الغد، ولا نهتم بأي شيء جانبي يحدث أو يقال في وسائل الإعلام بخصوص الميركاتو أو غيره"

وتابع: "مستقبل نيمار؟ قلت أكثر من مرة إنني لا أهتم بأي شيء يحدث خارج فريقي، ولن أتحدث عن لاعب لا يلعب في ريال مدريد"

وأضاف بخصوص نيمار: "في كل مرة يتم سؤالي عن هذه القصة لا تتغير إجابتي لأنني لا أمتلك عنها أية معلومات ولا أهتم بذلك أصلًا"

وحول جاريث بيل قال: "كل ما يمكنني قوله هو أن جاريث بيل سيبقى، سيحصل بالطبع على الفرص ويشارك ولكن لا مجال للحديث عن ذلك الآن"

وحول خاميس رودريجيز قال: "سعيد بالمستوى الذي يقدمه والعمل الذي يقوم به خلال التدريبات، نحتاج إلى كل اللاعبين الذين نمتلكهم"

وأضاف: "كيلور نافاس لاعب لدينا ويريد المواصلة، سنحتاج إلى الجميع مستقبلًا في موسم طويل وشاق سننافس فيه على أكثر من جبهة"

وحول غياب لوكا مودريتش بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام سيلتا فيجو قال: "أعتقد أن مودريتش لم يتعمد الإيذاء والقرار كان مبالغًا فيه قليلًا، ولكننا سنتعامل مع الظروف بأفضل طريقة ممكنة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "حالة هازارد تتحسن ونتابع الأمور مع الجهاز الطبي، حين يستلم التصريح الطبي ويصبح جاهزًا للمشاركة سنعتمد عليه بالطبع لأنه أحد أهم أوراقنا"

وعن ما تبقى من الميركاتو قال: "من الممكن أن يغادر بعض اللاعبين ويأتي آخرون، أنا أتحدث الآن عما أمتلك من أدوات فقط بغض النظر عما سيحدث مستقبلًا"

وأضاف: "كوبو خرج لمايوركا على سبيل الإعارة من أجل أن يشارك أكثر ويكتسب الخبرة، أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل والخيار الأمثل بالنسبة له ولنا"

زيدان: أثق في لاعبي الفريق وسعيد من أجل خاميس

يذكر أن زين الدين زيدان كان قد تحدث عن رغبته في التتويج بلقب الدوري الإسباني أكثر من أي لقب آخر، وذلك مع توليه مهمة المدير الفني لريال مدريد في ولايته الثانية التي بدأت في مارس الماضي.