زيدان: كلمات كومان تزعجني، وهذا هو موقف هازارد

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد منزعج من تعليق رونالد كومان مدرب برشلونة على التحكيم.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن انزعاجه من تصريحاته نظيره الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة حول التحكيم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الخاص بلقاء غرناطة، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور من ضمنها المنافسة على الدوري وموقف هازارد ومودريتش.

وقال زيدان عن سؤاله حول تصريحات كومان: "هذا الأمر يزعجني، هناك من يتخذ تلك القرارات وهذا هو عملهم، لن أتحدث عنه ولدي مباراة هامة أريد التفكير فيها فقط".

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"على صلاح أن يكره ريال مدريد، لا أن يريد الانضمام لهم"

وأضاف: "هازارد في حالة جيدة ويتدرب بشكل منتظم مع الفريق، بمرور الوقت سيعود لأجواء المباريات ويكون أفضل".

وأكمل: "نخوض بطولة صعبة للغاية، ولو سألنا أتلتيكو مدريد سيكون ذلك هو الرد نفسه، هناك الكثير من الأندية التي تستطيع التنافس هذا الموسم، لذلك علينا القتال حتى النهاية".

وأردف عن حالة مودريتش: "هو بخير، يعاني من مشكلة بسيطة لذلك لن يكون متاحًا، فلنأمل أن يعود بعد الأعياد".

وأنهى كلماته عن لقاء الغد: "نلعب ضد فريق رائع يمر بفترة جيدة، ونحن أيضًا نمر بمستويات طيبة، ولا أعتقد أنهم سيلجأون للدفاع".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر أتلتيكو مدريد.