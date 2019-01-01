زيدان: غاضب من النتيجة وليس اللاعبين

المدرب يرجع التعادل إلى نقص التسجيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم رضاه عن نتيجة فريقه بالتعادل السلبي ضد خيتافي ضمن منافسات الأسبوع 34 لليجا.

وقال زيدان عقب المباراة:"في الشوط الأول كان لدينا الكثير من الفرص للتسجيل، نحن غاضبين بشأن النتيجة".

واضاف:"العكس بالنسبة للاعبين، لقد لعبوا بشكل جيد على الصعيد الدفاعي، فقط كان ينقصنا الهدف للفوز بالمباراة".

وأوضح:"سعيد ببراهيم دياز الذي قدم مباراة جيدة اليوم، هو سريع ويحب اللعب وبلا خوف، سنرى ما سيحدث بشأن البقية لاحقاً، ولكن المهم أن من يشارك يلعب جيداً".

أما عن إيسكو فتابع:"الكل يحصل على دقائق في المداورة التي أتبعها الآن، أنا سعيد بعمل إيسكو حالياً".

يذكر أن النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الرابع.