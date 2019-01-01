زيدان عن مصير خاميس: لا أعلم شيئاً

المدير الفني لريال مدريد لا يملك معلومات ليشاركها..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد علمه بمصير خاميس رودريجيز صانع العاب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال زيدان:"لا أعلم ما إذا كان خاميس سيظل في مدريد الموسم المقبل".

وأضاف:"ليس لدي معلومات في الوقت الحالي، أنا هنا أفكر في ما لدي الآن".

وكان خاميس قد انضم للمعسكر أمس –الاثنين- عقب نهاية عطلته التي امتدت بسبب مشاركته مع منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا.

يذكر أن ريال مدريد يرغب ببيع اللاعب مقابل 42 مليون يورو وسط اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد.