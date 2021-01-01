زيدان عن عودة رونالدو: الجميع يعلم ما يمثله لريال مدريد

هل يرحب الفرنسي بعودة النجم البرتغالي؟

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن موقفه من عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى للفريق في حالة رحيله عن يوفنتوس.

تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

زيدان خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني، ليثير الجدل حول إمكانية عودة النجم البرتغالي.

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وقال الفرنسي:"حسنًا، أنت تعرف ما يمثله كريستيانو لريال مدريد وما فعله والعاطفة التي نمتلكها تجاهه، لكنه الآن يلعب في يوفنتوس ويؤدي بشكل جيد".

وأضاف:"لا يمكنني إخبارك بأي شيء، هناك أشياء كثيرة قيلت ولكن عليك احترام هذه الأشياء في الوقت الحالي".

وأما عن استمرار سيرخيو راموس حتى سن الأربعين:"هذه نية طيبة منه، كل عام سيرى كيف حاله، بالنسبة لي أتفق مع إمكانية لعبه حتى هذا السن".

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مستقبل راموس:"لأكون واضحًا، لا أعرف ما الذي سيحدث، نريده أن يبقى هنا لأنه لاعب مهم".

اللعب ضد إلتشي:"موقعة جديدة في الدوري، التصنيف الحالي بالجدول لا يخبرك بكل شيء، هم فريق جيد ولعب العديد من المباريات الجيدة في الدوري وعلينا أن نقدم مستوى رائع للفوز".

عودة فيديريكو فالفيردي:"نحن نعرف قيمته جيدًا، وسوف نعتمد عليه الفترة القادمة، سنرى ما سيحدث لأن لدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء".

رحيل رافاييل فاران:"لا أعتقد أنه يفكر في المغادرة وقد قال ذلك دائمًا، هو سعيد مع الفريق وأتوقع استمراره".

جاهزية راموس وإيدين هازارد:"نعم استعدنا سيرخيو وهازارد لمواجهة الغد، الفكرة هي الدقائق التي سيلعبها كل منهما، أسينسيو كذلك موجود ويعمل بشكل جيد".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد إلتشي، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ54 نقطة، مقابل 62 لأتلتيكو مدريد المتصدر و56 لبرشلونة صاحب المركز الثاني.