زيدان: عندما تفوز على إنتر فأنت تستحق التقدير!

سعيد للغاية..

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الطاغية بالفوز الذي حققه فريقه على إنتر بثلاثية لهدفين، معتبرًا أن الملكي يستحق التقدير لتخطيه عقبة النيراتزوري.

ورغم البداية القوية من الريال بتقدمه بهدفين نظيفين، تمكن لاوتارو مارتينيز من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد إنتر وتعادل في الشوط الثاني قبل أن يحرز رودريجو هدف الفوز لأصحاب الديار في الدقيقة 80.

وربما تلقى الريال بعض الانتقادات على الأداء، إلا أن هذا لم يهم زيزو كثيرًا، فالمدرب الفرنسي في تصريحاته بعد المباراة أكد رضاه الكامل عما قدمته كتيبته في مواجهة كتيبة أنطونيو كونتي.

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زيزو قال "علينا أن نهنئ اللاعبين لأنها لم تكن مباراة سهلة، الإنتر قدم أداءً جيدًا وكانت لديه لحظات قوية، ولكن كان علينا المعاناة لننتصر في القمة، نحن نستحق الثلاث نقاط".

كما أضاف "مرتاح؟ أنا سعيد للغاية، اليوم يجب علينا أن نكون سعداء لأن هذه هي كرة القدم".

وأتم "لا يمكنك الأداء دائمًا بشكل جيد، لكن يجب أن نستمتع اليوم. الإنتر فريق جيد وعندما تفوز أمامهم فأنت تستحق التقدير".

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أما رودريجو محرز هدف الفوز، فقال للصحافة "لديّ علاقة خاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن تستمر الأمور على نفس المنوال".

واختتم حديثه معربًا عن سعادته الغامرة وقال "زيدان وضعني أنا وفينيسيوس من أجل أن نزيد سرعة المباراة".

الجدير بالذكر أن الفوز جعل ريال مدريد يتقاسم المركز الثاني مع شاختار برصيد 4 نقاط لكل منهما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.