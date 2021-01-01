زيدان: سنضع أرواحنا في الملعب أمام تشيلسي

تفاصيل المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان قبل مباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

أعرب مدرب ريال مدريد عن جهوزية فريقه عشيّة لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نعلم أهمية وصعوبة المباراة التي سنلعبها غدًا ونحن مستعدون، ما نريد فعله هو تقديم كل شيء من أجل الفوز، سنلعب كرة القدم الخاصة بنا، ما يهم هو الاستعداد للمباراة جيّدًا فنحن لن نلعب في نصف نهائي البطولة كل موسم لذلك سنضع أرواحنا جميعًا في الملعب".

جاهزية راموس وهازارد

وعن جاهزية القائد سيرخيو راموس العائد من الإصابة أوضح زيدان: "لن أقوم بالمخاطرة أبدًا، راموس معنا يعني بأنه جاهز للعب، من المهم أن يكون القائد متواجدًا، وبما أنه معنا فهذا يعني بأنه بخير".

أما عن تواجد هازارد في التشكيلة الأساسية أمام فريقه السابق في الستامفورد بريدج قال: "هذه لحظة رائعة بالنسبة لهازارد، نحن بحاجة له ونعلم من هو إيدين وما يمكن أن يقدمه، سيساعدنا بكل تأكيد".

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جهوزية تامّة رغم المعاناة

"هل ستكرر معاناة مباراة الذهاب أمام البلوز؟" يجيب زيدان: "لتحقيق أي شيء يجب عليك أن تعاني، لقد عانينا في مباراة الذهاب، والآن نحن على استعداد لتقديم مباراة رائعة، فمباراة الغد مختلفة عن المباريات السابقة، ولكن نحن نمتلك الأسلحة التي تجعلنا نقدم مباراة رائعة".

وختم زيدان بالقول: "أريد أن أرفع القبعة لهؤلاء اللاعبين، عندما تتعقد الأمور يظهرون بشخصيتهم، لديهم شخصية رائعة، هم الأفضل وقد أظهروا ذلك بالفعل".