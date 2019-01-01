زيدان: ريال مدريد لا يريد الانتقام من باريس سان جيرمان

بي إس جي اكتسح في لقاء الذهاب

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بعد انتصار فريقه على ريال سوسيداد لحساب الجولة الرابعة عشر من الليجا، مشيداً بأداء النجم كريم بنزيما والفريق ككل.

ريال مدريد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إلى انتصار بثلاثية مساء السبت، ليستعيد قمة ترتيب الليجا رفقة برشلونة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها "RMC": "ماذا تغير عن لقاء الذهاب مع باريس والآن؟ أصبحنا أفضل، بكل بساطة، عشنا مباراة صعبة في باريس".

وأكمل: "ولكن ذلك من الماضي الآن، ولسنا نلعب من أجل الانتقام مساء الثلاثاء، ولكن نريد فقط تقديم عرض طيب".

واستمر الفرنسي: "بنزيما؟ لا أعرف، البعض يقول إنه أفضل لاعب في الليجا، ولكن كل شخص حر في رأيه، أنا سعيد من أجله".

وختم: "كل يوم يمر على بنزيما يجعل قيمته أكبر وأهم لهذا الفريق بما يقدمه".

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ويحل بي إس جي ضيفاً الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب دوري أبطال أوروبا بجولته الخامسة بعد سابق انتصاره على الفريق الملكي بثلاثية نظيفة في أولى الجولات.