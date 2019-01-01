مؤتمر ريال مدريد | زيدان يدعم فينيسيوس وبيل ويتجاهل بيكيه

تعرف على تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التعليق على تصريحات جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، عن الفوز السهل في الكلاسيكو كما أعلن دعمه لجاريث بيل وفينيسيوس جونيور.

بيكيه ظهر في وثائقي برشلونة وهو يتحدث عن سهولة الفوز بنتيجة كبيرة على ريال مدريد في الكلاسيكو.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافيس" : "فينيسيوس لاعب في الفريق ولن يخرج في يناير، صحيح لا يشارك كثيرًا لكن هناك رودريجو وهازارد وعلى المدرب اختيار الأنسب بالنسبة له. إنّه لاعب مهم في الفريق".

وتابع: "بيكيه له مطلق الحرية في قول ما يشاء. لا أهتم بنتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ولكني سأشاهدها لأنني محب لكرة القدم".

المدرب الفرنسي أكد امتلاكه أفضل اللاعبين في العالم مشيدًا بمستوى لوكا مودريتش وما يقدمه فردريكو فالفيردي وموضحًا أن تسجيل باريس سان جيرمان بعد خروج الأورجوائي مجرد صدفة، كما أثنى على إيدير ميليتاو الذي سيلعب بديلًا لرافائيل فاران المصاب.

وواصل: "إصابة هازارد هي كدمة قوية والتواء ورغم عدم وجود توقيت محدد لعودته لكننا نتابع التطورات والأمور تسير بخير. لدينا مواجهة صعبة ضد ألافيس ولا نرغب سوى في الفوز كما أننا ندعم بيل مثل اي لاعب آخر في الفريق".

واختتم: "أوناي إيمري مدرب رائع وسيعود للتدريب قريبًا. الأمور تسير معنا بصورة جيدة ولا أدري ما الذي سيحدث في سوق انتقالات يناير".

جدير بالذكر أن إيمري تعرض للإقالة من أرسنال بسبب سوء النتائج.