زيدان رغم الانتقادات: أحظى بدعم الإدارة واللاعبين!

قوة شخصية كبيرة من الفرنسي..

يقتنع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأنه يحظى بدعمٍ كامل من الجميع داخل النادي الملكي بشأن استمراره في منصبه بسانتياجو برنابيو.

الريال لم يفلح في الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث مُنيّ بهزيمتين من فالنسيا وألافيس مع التعادل مع فياريال، ويستعد لمواجهة إشبيلية يوم السبت.

الأمور ازدادت سوءًا بعد أن تلقى الميرينجي هزيمة في دوري أبطال أوروبا على يد شاختار عقدت كثيرًا من موقفه للتأهل لدور الـ16 ووضعت علامات استفهام عدة حول مستقبل زيدان على دكة بدلاء الريال.

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الصحافة بدورها لم تتوقف عن طرح اسم ماوريسيو بوتشيتينو لخلافة زيزو، إلا أن الفرنسي خرج بشجاعته المعتادة في المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية وأكد أنه يشعر بدعم الجميع له.

زيدان قال "نعم، أشعر تمامًا بدعم النادي، لا يمكنني أن أكون سعيدًا عندما نخسر مباراة، لكننا نعرف أين نحن، نحن محظوظون للقتال من أجل هذا النادي، وهذا ما سأفعله حتى اليوم الأخير واللاعبين أيضًا".

وتابع متحدثًا عن دعم اللاعبين "في النهاية أنتم يا وسائل الإعلام تحاولون إظهار هذه الأشياء وتسألون إذا كان اللاعبون معي أم لا، ما يريده اللاعبون هو المنافسة وقد أظهروا دائمًا اهتمامهم بي، لكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية".

كما أضاف "لقد كنت لاعبًا ومدربًا هنا، أعرف تاريخ النادي جيدًا وأحيانًا يكون صحيحًا أن الأمور لا تسير على ما يرام. النقد لا يزعجني، إنه موقفي وإنه ما أنا عليه".

وأتم "عندما لا نفوز، يكون الأمر كذلك، من الطبيعي أن يكون هناك نقد، لكنه لن يغير ما أعتقده، سنواصل طريقنا".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة إشبيلية وهو يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة.