زيدان: رحيل ميسي لا يشغلني، والصبر سبب الانتصارات

تعرف على تصريحات زيدان عقب الفوز على خيتافي وتقارير رحيل ميسي

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، على تقارير رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة مؤكدًا أنّ الصبر سلاح الملكي للتفوق في المباريات الصعبة.

إذاعة "كادينا سير" أكدت أنّ ميسي سوف يغادر برشلونة بنهاية عقده عقب موسم 2020-2021.

وانتصر ريال مدريد بهدف نظيف على خيتافي في الجولة 33 من الليجا ليبتعد في الصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

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وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "يجب أن نعاني لأجل الفوز وتعلمنا أنّ الصبر هو السلاح المثالي لأجل الفوز وحصد النقاط. الأمور ليست سهلة والمنافس كان معقدًا".

وتابع: "رحيل ميسي؟ هذا أمر لا يشغل تفكيري ونحن بالطبع نتمنى بقاء الأفضل في الدوري الإسباني. الأهم بالنسبة لي الفوز بالمباراة".

وواصل: "كنا نعلم أننا سنعاني كثيرًا ولكنني كنت واثقًا من الفوز وأنّ الهدف قادم، وبالصبر استطعنا خطف هدف الفوز وتحقيق النقاط كاملة".

المدرب الفرنسي أوضح أنّ اللاعبين تدربوا بصورة جيدة على الصعيد البدني وقاموا بالواجبات الدفاعية بأفضل صورة ممكنة مؤكدًا رغبته الاستمرار على هذا النحو.

وأردف: "الأمور جيدة، نلعب مباراة كل 3 أيام ولكن الأمر لا يسبب أزمة لنا. نسير في الطريق الصحيح وهذا هو الهدف المطلوب".

واختتم: "قمنا بتغييرات جيدة في اللقاء ساهمت في تغيير الديناميكية، الجميع في القائمة مهم لنا ونرغب في الاستفادة من كل تعثر للمنافس للفوز بالدوري الإسباني".