زيدان: راموس قائدنا ولن أتحدث عن التحكيم مرة أخرى

تصريحات زين الدين زيدان عقب فوز ريال مدريد على مايوركا واقتناص الصدارة من برشلونة

قال الممدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن الفوز الذي حققه الفريق اليوم خطوة جديدة للأمام مؤكدًا ضرورة ارتفاع النسق والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدفين مقابل لا شيء ليعتلي صدارة الدوري الإسباني من جديد بعدما حصل عليه برشلونة مؤقتًا.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، في صراع الكراسي الموسيقية ولعبة القط والفأر التي تستمر في الليجا منذ بداية الموسم، وستستمر على الأرجح حتى نهايته.

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وعقب المباراة تحدث زين الدين زيدان عن العديد من الأمور أبرزها مباراة اليوم وجودة القائد سيرخيو راموس، وأغلق تمامًا باب الحديث عن التحكيم والجدل الذي حدث في الجولة الماضية.

وأضاف: "لقد كنا جيدين في المجمل حتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء وافتقاد التركيز في بعض أوقات المباراة، ولكننا نشعر بالتعب ونحتاج إلى الراحة والاستمرار في العمل"

وتابع: لقد دافعنا بشكل جيد ونجحنا في الوصول إلى المرمى والتسجيل والفوز، أعتقد أنه بعد 4 مباريات في غضون أقل من أسبوعين علينا أن ننظر إلى النقطة الإيجابية بتحقيق العلامة الكاملة"

وأردف: "سيرخيو راموس هو قائدنا الدائم وممهد الطريق لنا دائمًا، لقد تحدث عن مسألة التحكيم بالصورة الأمثل وأراد ما نريد قوله، ولن أتحدث عن تلك القصة مرة أخرى"

وأكد: "بالنسبة له الضربات الحرة أصبحت في متناول اليد، بعد عشرات المحاولات في التدريبات والإصرار على إتقانها أصبحت في متناول اليد، أنا سعيد من أجله لأنه قائدنا وملهمنا دائمًا"

وأكمل: "نحن نركز فيما هو قادم، أنه متبقي لنا 7 مباريات نهائية، ونحن لا ننظر إلا للفوز سنقاتل حتى النهاية كما سيفعل الجميع، علينا ألا نشتت أنفسنا في الوقت الحالي فقط"

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يذكر أن زين الدين زيدان قد تحدث في الجولة الماضية عن رفضه الحديث عن المجاملات التحكيمية والتي تنفي الاستحقاق عن الانتصارات التي يحققها الفريق في ظروف صعبة.