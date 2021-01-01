زيدان: درسنا ليفربول لنفوز عليهم والمهمة لم تنتهِ بعد

ماذا قال زيدان عقب الفوز على ليفربول؟

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إن ما حدث في مباراة اليوم كان نتيجة للعمل المتواصل، مؤكدًا أن كل الأشياء الإيجابية كانت نتيجة دراسة ليفربول جيدًا والعمل على مفاتيح لعبهم.

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعقب اللقاء، تحدث زين الدين زيدان عن استحقاق فريقه للفوز في لقاء الذهاب، وأكد أن الفريق عليه أن ينشغل بما ينتظره في المواعيد المقبلة سواء مباراة الإياب أو مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة..

وقال زيدان: "إنه انتصارنا، إنها الطريقة التي ينتصر بها ريال مدريد، لقد كانت مباراة جيدة وقدمنا فيها أداء مميزًا وكان الفوز مستحقًا لنا في نهاية المطاف".

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، لقد كنا جيدين ونجحنا في تسيير المباراة بالصورة التي رسمناها في البداية، ومنعناهم من اللعب بأريحية وفرضنا الضغط عليهم".

وتابع: "لم نكن مميزين هجوميًا فقط، بل بشكل دفاعي على وجه الخصوص قدمنا مباراة كبيرة، نحن نعلم جيدًا ما كان ينتظرنا في مواجهة ليفربول حيث لديهم لاعبين هجوميين جيدين للغاية".

وأكد: "لقد سيطرنا على مفاتيح اللعب الهجومية لهم جيدًا، وكنا مميزين جدًا في التعامل مع الكرة، واستطعنا تقديم مباراة متوازنة منحتنا الانتصار في نهايتها، أنا سعيد بما حققناه".

وأردف: "الكرات المرتدة؟ لقد كانت جزءًا من الخطة، في الهجوم المضاد، لقد درسنا أسلوب لعبهم جيدًا وكنا جيدين في استغلال تلك النقطة، بعدما تم تنفيذ ما خططنا له بالشكل الأمثل".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في النهاية أعتقد أنه فوز مستحق تمامًا مقارنة بما قدمناه، حتى لو كان لدينا قليلًا من الصعوبة في بداية الشوط الثاني، ولكننا عدنا وامتلكنا زمام الأمور فيما بعد".

ومن جهته قال الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند مندي: "كنا نعلم أنهم يحبون الاستحواذعلى الكرة ويفضلون ذلك، وحاولنا أخذ المبادرة، وقمنا بذلك بشكل جيد، لقد دخلنا مباراتنا، وحاولنا خنقهم، وقد أتت خططنا ثمارها، إنه انتصار تكتيكي".

واسترسل: "فينيسيوس جونيور؟ هو لاعب فعال، نعلم أنه يمتلك الكثير من الصفات والإمكانيات، لقد أظهرها اليوم، نحن سعداء جدًا له وللفريق. لا أعرف ما إذا كان هو مستقبل الريال أم لا، لكنني آمل أن يقوم بالمهمة التي هو مكلف بها الآن".

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في النهاية، كانت الغلبة لريال مدريد وقطع الفريق الملكي نصف الطريق نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، في انتظار مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.