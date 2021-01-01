زيدان: حان وقت الاستمتاع.. لقد عانينا كثيرًا هذا الموسم!

تصريحات عاقلة معتادة من زيزو..

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التفكير كثيرًا في مستقبل مباريات النادي الملكي هذا الموسم، وآثر التركيز على كل مباراة تلو والأخرى معتبرًا أن ذلك هو سبيل تحقيق البطولات.

تصريحات زيزو أتت على خلفية الانتصار المقنع الذي حققه النادي الملكي على إيبار بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني مساء السبت، قبل الأسبوع الحاسم الذي ينتظر الميرينجي في أوروبا ومحليًا.

ويفترض أن يلعب ريال مدريد في إسبانيا أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع، ثم يلتقي مع برشلونة في الكلاسيكو وبعدها يسافر لإنجلترا للعب مباراة الإياب أمام الريدز.

وحول ذلك، قال زيدان "نحن لا ننظر إلى أي من ذلك، نحن ننظر إلى الأمور يومًا بعد يوم، أولًا كانت لدينا مباراة اليوم وقدمنا فيها أداءً جيدًا للغاية".

كما أضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، الآن علينا أن نرتاح ونستعد جيدًا للفترة المقبلة، نحن نعرف من أين أتينا، لقد عانينا الكثير هذا الموسم، والآن حان وقت الاستمتاع".

وتابع "نحن في لحظة جيدة لأن النتائج جيدة، دافعنا عن تقدمنا بشكل جيد للغاية، ونقدم مستويات جيدة، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

"عندما يتعلق الأمر بالدفاع، علينا جميعًا أن نلعب دورنا بصورة صحيحة، أما في الهجوم، فالأمر مختلف، هناك حرية للاعبين في هذا الصدد."

أما عن الإصابات، فقال "آمل أن نتمكن من الاعتماد على فالفيردي وهازارد، سنعرف غدًا أو بعد غد، سننتظر وأتمنى عودتهم لنا من جديد".

وأتم متحدثًا عن مارسيلو "لقد قدم أداءً رائعًا ونحن سعداء بالمباراة التي لعبها، كنا جادين وحازمين، أنا سعيد أيضًا من أجل أسينسيو، فقدناه من قبل والآن نستمتع به".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد ريال مدريد ليصبح 63 نقطة ويقتنص الوصافة مؤقتًا من برشلونة، مع فارق ثلاث نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد بمباراة أقل سواءً للنادي الكتالوني أو العاصمي.