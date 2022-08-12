زيدان جناح دفاعي .. خيارات غريبة من بوتشيتينو في التشكيل المثالي لكأس العالم

الانتقادات تنهال على ماوريسيو بوتشيتينو بسبب خياراته للتشكيل المثالي التاريخي لبطولة كأس العالم.

أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي محط سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب اختياراته في التشكيل التاريخي لمنافسات كأس العالم.

ماوريسيو بوتشيتينو شارك في تحدي بناء الفريق الذي وضعته صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، حيث طلب منه اختيار التشكيل المثالي التاريخي لكأس العالم، على أن يقتصر الاختيار على لاعب واحد فقط من كل دولة، وقرر بوتشيتينو اختيار مواطنه دييجو أرماندو مارادونا، حيث فضل "فتى الذهب" على ليونيل ميسي.

المدرب البالغ من العمر 50 عامًا، والذي أقيل من تدريب باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، اختار طريقة 3-4-3، لكن ما تسبب في السخرية منه كان اختيار الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي ديفيد بيكهام في مركز الظهيرين الأيسر والأيمن على الترتيب.

وقال بوتشيتينو عن خياراته: "كانت القاعدة في فريقي هي اختيار اللاعبين المعتزلين، ذلك سبب عدم وجود ميسي، ورونالدو، ونيمار، ومبابي، وغيرهم".

وأضاف: "لكنك ستسألني إذا ما كنت مجنونًا بوضع زيدان في مركز الظهير الأيسر؟ لكن سأقول: لا تقلق المراكز ستكون قابلة للتبديل".

المتابعون عبر مواقع التواصل انتقدوا اختيارات بوتشيتينو خاصة لبيكهام وزيدان، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك يسهل معرفة سبب عدم حصوله على عمل حتى الآن.

فيما كتب مشجع آخر: "في أي عالم يوجد بيكهام في هذا الفريق! خاصة في مركز لم يلعبه أبدًا".