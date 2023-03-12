مقعد تدريب ريال مدريد يتسع للتجديد!

وضع ألفارو أربيلوا اسمه ضمن المرشحين لتولي الدفة الفنية في ريال مدريد خلال السنوات القادمة بعد بدايته الرائعة رفقة فريق الشباب تحت 19 عامًا.

الظهير الإسباني السابق يقود فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا وقدم أداءً مبهرًا بعدم الهزيمة ل35 مباراة على التوالي مع تسجيل 104 هدفًا وحصد أمس السبت بطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على ألميريا بهدفين لهدف في النهائي، كما وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتنتظرهم مواجهة ألكمار.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن أربيلوا أصبح اسمًا يتردد بقوة داخل جدارن النادي الأبيض، بجانب اسم راؤول جونزاليس، وتشابي ألونسو.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في تكرار تجربة زين الدين زيدان عندما تم إعطاؤه فرصة تدريب الفريق الأول بعد سنوات مع ريال مدريد كاستيا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 ليقود الفريق إلى منصات التتويج.

أربيلوا سار على نفس خطى زيدان وراؤول وألونسو حيث بدأ تدريب اللاعبين في أكاديمية النادي قبل أن يقود فريق الشباب تحت 19 عامًا، والآن أصبح اسمًا بارزًا على طاولة أبطال أوروبا من أجل الإستعانة به في المستقبل لقيادة الفريق.