زيدان: تدريب منتخب فرنسا حلم ولكن تركيزي على ريال مدريد

نعاني من سوء الحظ..

لم يُخفِ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رغبته في تدريب منتخب فرنسا في يومٍ من الأيام، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن تركيزه الحالي كله منصب على قيادة النادي الملكي.

ولا يزال مستقبل زيزو في ريال مدريد مبهمًا إلى حد كبير، وسط أنباء عن أن هذا هو الموسم الأخير له في سانتياجو برنابيو، ليرتبط بتدريب منتخب بلاده خلفًا لديديه ديشان بعد اليورو المقبل.

ريال مدريد استفاق في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، والآن يستعد لمواجهة صعبة في ألفريدو دي ستيفانو أمام فالنسيا، ولم تتوقف أسئلة الصحافة حول مستقبله خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الخفافيش.

زيدان أجاب حول إمكانية تدريب منتخب فرنسا وقال "سنرى ما سيحدث، عقلي هنا، أنا في مدريد وأستمتع بكل يوم، أنا شغوف بكرة القدم، أنت لا تعرف أبدًا المستقبل، علاقتي برئيس الاتحاد الفرنسي طويلة منذ 1998".

كما أضاف "تدريب المنتخب الوطني هو هدف لي كما سبق وأن قلت عندما بدأت العمل في التدريب منذ عشر سنوات، لكنني الآن هنا في ريال مدريد".

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أما عن الإصابات التي تُداهم الملكي، فقال "هذا ليس سوء حظ، نحن قلقون، لقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات، لا نحب عدم تواجد اللاعبين، سنحاول مساعدتهم على التعافي".

وتابع "لقد استعدنا لوكاس فاسكيز وداني كارباخال وشيئًا فشيئًا نأمل في استعادة الآخرين الذين نفتقدهم، أنا دائمًا أريد لاعبي فريقي معي".

وأتم "نعرف الضغط الذي يصاحب تمثيل ريال مدريد، نحن نفعل شيئًا خاصًا بنا، نعلم أن يمكننا تحقيق أشياء عظيمة وسنضع كل طاقتنا في المسابقتين المتبقيتين".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي يتأخر عن جاره بفارق مباراة حاليًا.