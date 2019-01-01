زيدان: بوجبا؟ شيئًا ما سيحدث قبل نهاية أغسطس

زيدان يلمح لأن جديد سيحدث في مفاوضات ريال مدريد مع بول بوجبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ألمح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إلى أن جديدًا سيحدث بخصوص بول بوجبا،للاعب مانشستر يونايتد، قبل نهاية أغسطس المقبل.

وكانت مصادر صحفية قد رجحت احتمالية تعاقد ريال مدريد مع النجم الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحول ذلك، أشار زيدان إلى أنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل تمامًا كما قال وكيل أعمال بوجبا مينو رايولا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

ولكنه في نفس الوقت أعطى إشارة بأنه يتنبأ بحدوث شيء ما قبل الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، والذي هو موعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وأعطت هذه الكلمات المزيد من التكهنات حول وجود مفاوضات في الوقت الحالي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد فقط من أجل الاتفاق على الشروط الخاصة بالصفقة.

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يذكر أن بوجبا كان قد أبدى رغبته ضمنيًا في مرافقة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد منذ عودة المدرب الفرنسي إلى الفريق الملكي في مارس الماضي.