زيدان يلتقي بوجبا في دبي

هل عادت الصفقة للحياة من جديد؟

هيثم محمد تويتر

كشفت صحيفة إنجليزية عن لقاء بين نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا ومواطنه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في دبي.

بوجبا ارتبط طوال الصيف الماضي بالرحيل عن يونايتد بعد تصريحاته برغبته في خوض تحدي جديد، وأكدت التقارير اهتمام ريال مدريد بضمه.

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ونشرت "ديلي ستار" صورة للثنائي بأحد الشواطيء في دبي، وذكرت أن حديثاً دار بين الفرنسيين دام قرابة عشر دقائق، دون معرفة تفاصيله.

EXCLUSIVE: Injured Paul Pogba spotted with boss Zinedine Zidane in Dubai #MUFC https://t.co/mrGGjbDffT pic.twitter.com/njYZtBia6S — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) October 17, 2019

وأشارت الصحيفة أن سبب تواجد زيدان في المدينة الإماراتية هو مشاركته في مؤتمر الرياضة الذي أُقيم أثناء التوقف الدولي.

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ويتعافى حالياً بوجبا من الإصابة التي أبعدته في الأسابيع الأخيرة، وتأكد غيابه عن قمة الأحد أمام ليفربول في البريميرليج.