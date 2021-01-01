زيدان: المنافسة مفتوحة للجميع، وهذا هو موقف بنزيما وهازارد

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال سوسييداد وموقف الثنائي هازارد وبنزيما من العودة للمباريات.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال سوسييداد في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص باللقاء، وتطرق خلالها للحديث على المنافسة على لقب الدوري، وموقف الثنائي كريم بنزيما وإيدين هازارد من العودة.

وقال زيدان: "الجميع يعرف مدى صعوبة المباراة التي سنلعبها أمام ريال سوسييداد، لديهم قدرة كبيرة على تقديم الكثير من العمل الجيد، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا".

وأضاف: "نمر بصعوبات في الوقت الحالي لكن فريقنا يعرف كيف ينتصر في الأوقات الصعبة، هذا هو تاريخنا، لا يزال أمامنا فترة طويلة هذا الموسم، وعلينا أن نستمر في العمل".

وأردف عن المنافسة على لقب الدوري: "هناك ثلاثة أندية تتنافس فيما بينها بالوقت الحالي، من الممكن أن تنحصر المنافسة بين ناديين ومن الممكن أن تنفتح لتكون بين أربعة، كل شيء ممكن في الدوري الإسباني، وهناك 42 نقطة متبقية".

فاسكيز يفرض شروطه على ريال مدريد .. راتب أعلى وعقد لأربع سنوات!

وأكمل عن التجديد لراموس: "هو أحد أهم العناصر لدينا، لكنني لن أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، كل تركيزنا على لقاء الغد".

وتطرق لحادثة مؤتمر ويسكا عندما انفعل وقال: "لقد كان مثل بقية المؤتمرات لكنني رفعت صوتي قليلًا، نريد أن نستمر في تقديم مستويات جيدة فقط".

وأنهى كلماته: "بنزيما وهازارد في حالة جيدة، لكن أمامهما الكثير من العمل للقيام به، لا يمكنني تحديد موعد عودتهما، لكن أتمنى أن يكون ذلك قريبًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وله مباراة أقل من برشلونة الثاني.