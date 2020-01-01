زيدان: ريال مدريد في مرحلة حرجة ولهذا السبب لا يلعب كروس

الكلاسيكو هو الحدث

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن ناديه يمر بمرحلة حرجة بسبب أزمة النتائج مؤخراً، ولكن شدد على أهمية التكاتف وتخطي الفترة السلبية في لقاء الكلاسيكو.

وسقط ريال مدريد الأربعاء الفائت أمام مانشستر سيتي لحساب دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين لواحد، وذلك لحساب ذهاب دور الستة عشر، ليواصل نتائجه السلبية في الأسابيع الماضية.

وبدأ زيدان المؤتمر قائلاً: "يجب أن نلعب جيداً ونحقق نتيجة طيبة،هذه هي كرة القدم، يجب أن نتحدث ونحلل ما حدث، أحياناً تقابل فريق من القمة، مرحلة حرجة، صحيح أن النتائج ليست مرضية ولكن تلك الأمور تحدث".

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وأضاف: "نحن فريق جيد ونريد جمهورنا أن يساندنا، ولكن سنعطي كل شيء، كل المباريات مهمة، وهناك ثلاث نقاط لتحقيقها، ولكن الكلاسيكو لقاء خاص ونريد الفوز به، عندما يفرط فريق في نقاط يكون هناك مبالغة في التحليل أحياناً".

وواصل: "الفريقان في المركز الأول والثاني، لا يوجد مصيبة حدثت، نحن في المقدمة، مباراة الأحد فرصة هامة لقلب الأمور، حلاوة الكرة أن لا شيء مضمون، يمكنني الحديث لنصف ساعة عن سيناريو المباراة، ولكن سنحاول الفوز".

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وعن غياب كروس عن لقاء سيتي: "عندما لا تأتي النتائج دور الإعلام هو التحليل، ولكن غياب كروس ليس السبب في الخسارة، اتخذنا قراراً وقررت اختيار فريقاً مختلفاً، لا يجب عليكم التكهن، أملك حلولاً عدة".

وحول أرقام ميسي أمام فريقه: "هو من أهل القمة، لاعب نجم وكلنا نعرف قيمته، نعرف ماذا سيفعلون، وماذا يجب علينا أن نفعل مثلما أنتم الصحافة لكم عملكم وأنا أقوم بعملي، أنا واللاعبون نملك القوة للمواصلة رغم النقد".

وأشاد الفرنسي بمارتين بريثويت، لاعب برشلونة الجديد: "هو لاعب جيد وليس بالغريب علي، ولكن برشلونة يملك عديد اللاعبين الجيدين، الكلاسيكو مباراة حافلة بالنجوم، رودريجو؟ أحياناً سيتواجد وأحياناً لا، أملك العديد من اللاعبين الجيدين".

وعلق زيدان على مستقبله: "هذا أمر لا يخصني، أعرف ما يجب علي فعله، ولكن في نهاية الموسم شخص وحيد يمكنه أن يكون الفائز باللقب، أنا مركز على الحاضر والفوز الآن".

وتراجع ريال مدريد في الجولة الماضية للمرتبة الثانية خلف برشلونة بعد خسارته من ليفانتي، وقبلها التعادل أمام سيلتا فيجو.