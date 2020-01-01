وكيله: "زيدان السبب في رحيل أشرف حكيمي عن ريال مدريد"

أليخاندرو كامانو وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي يؤكد أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي هو السبب في رحيل أشرف حكيمي.

كشف أليخاندرو كامانو وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن أسباب مغادرة لاعب بوروسيا دورتموند السابق لنادي ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح صحيفة "المنتخب" المغربية وأكد خلالها أن السبب الأساسي لرحيل حكيمي يعود لزين الدين زيدان.

وقال كامانو: "زين الدين زيدان هو سبب ترك حكيمي لريال مدريد وانضمامه لصفوف إنتر، عليه أن يشرح كيف رحل وإذا ما كان قد اتصل به أم لا".

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وأضاف: "أظن أن عودته في الوقت الحالي لريال مدريد لم تكن مناسبة أبدًا، في ظل وجود داني كارفاخال، لكن مستقبل حكيمي سيكون أفضل بتلك الطريقة".

وأكمل: "كونتي تحدث مع حكيمي في أكثر من مناسبة وأقنعه بالمشروع الخاص بالنادي، لهذا قمنا باختيار إنتر بشكل مباشر دون تردد".

وأنهى تصريحاته: "عندما يتصل بك مدرب مثل كونتي ويصر على أهميتك في المشروع الخاص به فهذا يدل بشكل واضح على رغبته في وجودك معه".

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد انضم بشكل رسمي لصفوف إنتر قبل أيام مقابل حوالي 45 مليون يورو بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.