زيدان: سوف أقدم استقالتي من ريال مدريد في هذه الحالة

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن الحالة التي سيقدم فيها استقالته من الفريق كما تحدث عن أبرز أهدافه في الموسم المقبل.

ريال مدريد خسر 17 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع البطولات وخرج دون حصد أي بطولة للمرة الأولى منذ 2014-2015.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس: "أنا المسؤول عن شكل الفريق ومن يلعب ومن يغيب كما أنني صاحب قرار الحارس الأساسي ولو أنني لا امتلك صلاحية اختيار هذه الأمور سوف أقدم استقالتي".

وتابع: "جاريث بيل سيتواجد في قائمة الفريق أمام ريال بيتيس لكن لن أقول إن كان سيشارك أساسيًا أم لا، كما أنّني أعرف الحارس الأساسي وكيلور نافاس لا يزال يمتلك عقدًا معنا".

المدرب الفرنسي رفض الحديث عن إمكانية التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد أو لوكا يوفيتش من فرانكفورت مشيرًا إلى أن الكشف عن الصفقات الجديدة سيتم في الموعد المناسب.

أطيب تمنياتنا لفراعنة مصر محمد صلاح والنني بحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على الترتيب! 🏆 pic.twitter.com/jAbOCtW4Hn — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

وأردف: "قدمنا موسمًا سيئًا وهدفنا العودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل وتقديم فترة استثنائية".

واختتم: "هدفنا في مباراة ريال بيتيس أن نقدم لقاء جيد نختم به الموسم ويسعد الأنصار، وسوف يتم التحضير للفترة المقبلة سريعًا".

جدير بالذكر أنّ الفارق بين ريال مدريد والمتصدر برشلونة هو 18 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الليجا.