زيدان: أسبوعي لن يكون هادئًا أبدًا، وسعيد من أجل كورتوا

زيدان يتحدث بعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي..

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق الملكي خلال الفوز على جلطة سراي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

رضا زيدان عن الأداء امتزج بالواقعية عن ضرورة حسمها بهدف آخر، فقال "فعلنا القليل من كل شيء، أنقذنا كورتوا مرتين، ولكننا أدينا مباراة رائعة على كل حال. في النهاية عندما لا تسجل الهدف الثاني فإنك ستعاني حتمًا حتى النهاية، ولكنني سعيد للاعبين تحديدًا، لقد عملوا بجد اليوم."

تيبو كورتوا حارس الريال الذي لا تتوقف سهام الانتقادات عنه، قدّم مباراة مميزة للغاية وأنقذ الريال، وهو ما أسعد زيزو، حيث قال "أنا سعيد له، لقد احتاج مباراة كهذه، نحن جميعًا سعيدون من أجله، هو حارسنا وأدى بشكل رائع وتمكنا من الفوز في النهاية."

كما أكد المدرب الفرنسي أنه راهن على رودريجو الذي شارك أساسيًا اليوم منذ البداية "إنها أمور يفعلها المدربون، عليك أن تراهن على لاعبك وهذا ما قمت به اليوم ولقد لعب مباراة جيدة حقًا."

"كل مباراة هي عالم خاص، واليوم كان جيدًا حقًا، لقد أدركنا من البداية وحتى النهاية أن علينا أن نعطي كل شيء، خصمنا كان جيدًا للغاية وإذا ما تراخينا كُنّا سندخل في الصعاب، ولكن العكس حدث، أنا سعيد من أجل اللاعبين."

وكانت الشائعات قد طالت مستقبل زيدان لدرجة أن البعض رجح أن مباراة جلطة سراي هي فرصته الأخيرة وفي حالة الخسارة فإن الإقالة كانت لتطوله، وهو ما أزعج زيزو كثيرًا كما أعلن من قبل.

وبعد الفوز اليوم يُفترض أن تهدأ الأمور نسبيًا، إلا أن زيدان لا يؤمن بذلك "حسنًا، لن تكون الأمور أبدًا هادئة، هذا هو ريال مدريد. علينا مواصلة العمل، أنا أولًا وأخيرًا مع لاعبيني."

"لا يزال لدينا أمورًا لنطورها، أنا أعلم ذلك، يجب أن نتحلى دائمًا بالرغبة في التطور."

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد هذا الفوز وبفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان، والذي انتصر على كلوب بروج بخمسة أهداف نظيفة عززت من صدارته للمجموعة.