زيدان: أثق في لاعبي الفريق وسعيد من أجل خاميس

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لزيدان قبل مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو

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قال المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان إنه سعيد من أجل حالة خاميس رودريجيز الفنية والبدنية قبل بداية الموسم.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الأولى للفريق في الدوري الإسباني للموسم الجديد أمام مضيفه سيلتا فيجو غدًا السبت.

وحول المباراة، أكد زيدان أن الفريق جاهز للمواجهة، وأن الجميع يشعر بحالة من السعادة لبداية الليجا والدخول في أجواء المنافسة من جديد.

وأضاف: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، الجميع جاهزون ويستمتعون بما يقومون به، نتوقع انطلاقة قوية لموسم نتمنى أن نحقق فيه الكثير من النجاحات"

وتابع: "خاميس سيكون معنا، هو في حالة بدنية مميزة وأنا سعيد من أجله وأثق في قدرته على تقديم الكثير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وحول داني كارفاخال قال: "غدًا لن يكون كارفاخال حاضرًا بسبب إيقافه نتيجة تراكم الإنذارات في الموسم الماضي، سنعمل على تعويضه بأفضل شكل ممكن"

وبسؤاله عن بوجبا أجاب: "أفضل الحديث عن اللاعبين الذين أمتلكهم في فريقي، أنا سعيد بالمجموعة الموجودة في الوقت الحالي"

وأضاف: "بوجبا لاعب مميز ولكنه ليس لاعبًا لريال مدريد، من الأفضل أن نعطي كامل تركيزنا للمجموعة الموجودة وأن نفكر في المنافسات بشكل أكبر"

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يذكر أن خاميس رودريجيز كان قريبًا من الخروج إلى نابولي الإيطالي خلال الأسابيع الماضية من الميركاتو، قبل أن تجبر إضابة أسينسيو زيدان على الاحتفاظ به، خاصة مع عدم وصول العرض المناسب.