زياش يوجه رسالة قوية لمانشستر سيتي قبل النهائي الأوروبي

النجم المغربي سجل في مرمى سيتي هذا الأسبوع

أشاد حكيم زياش، النجم المغربي لتشيلسي، بالعرض الذي قدمه فريقه في الانتصار على مانشستر سيتي لحساب الجولة الأخيرة من البريميرليج.

تشيلسي فاز بنتيجة 2-1 على مانشستر سيتي وسجل زياش هدفاً، ليؤجل التتويج الرسمي لسيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال زياش عن الانتصار على حساب مانشستر سيتي؟

وقال المغربي مع الموقع الرسمي لناديه: "الجميع كان جائعاً في هذا اللقاء، حتى في الشوط الأول، تأخرنا بهدف في الشوط الأول ولكن شعرنا وكأن النتيجة تعادل بعد".

وأكمل: "كنا نشعر بالحظ في صفنا بعد إضاعتهم لركلة الجزاء، لو كانت النتيجة 2-0 كانت الأمور لتختلف، ولكن أضاعوا واستمر الإيمان وأظهرنا ذلك، خرجنا للشوط الثاني بشكل قوي".

وأتبع صانع الألعاب: "نحن نحب اللعب مع الفرق الكبيرة، الهدف كان هاماً لي، استغليت الفرصة بكلتا اليدين، هذا الانتصار يعطي ثقة بالتأكيد".

وختم: "الأمور ستختلف عقب ثلاثة أسابيع من الآن، هذا وقت كبير، أمامنا مباريات أخرى بعد، عندما سنقترب سنركز على اللقاء".

ما هو سجل تشيلسي مع مانشستر سيتي هذا الموسم؟

الفريقان تقابلا ذهاباً في الدوري وفاز سيتي بلندن 3-1، ولكن مع تعيين توماس توخيل مدرباً للبلوز اختلف الوضع.

فاز تشيلسي بهدف زياش في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، ثم كرر فوزه عبر هدف المغربي هذا الأسبوع بلقاء العودة للبريميرليج.

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