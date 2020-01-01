زياش يريد أونانا من فم برشلونة وتوتنهام

زياش يرغب في انتقال زميله السابق إلى تشيلسي رغم اهتمام برشلونة وتوتنهام به

يريد حكيم زياش المنتقل حديثًا إلى تشيلسي أن يقوم بالبلوز بالتعاقد مع زميله السابق في أياكس أمستردام الحارس الدولي الكاميروني أندري أونانا.

وكان زياش قد انتقل إلى تشيلسي بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، على أن ينضم بشكل فعلي إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

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ويدرس تشيلسي خلال الفترة الأخيرة التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد المستوى المتذبذب للحارس كيبا أريزابالاجا خلال الموسم الحالي.

ولذلك، اقترح الدولي المغربي حكيم زياش أن يكون الحارس القادم للبلوز هو أندري أونانا الذي زامله في أياكس أمستردام ويعرف قدراته جيدًا.

وفي حال أراد تشيلسي التعاقد مع زياش فإن الأمور لن تكون سهلة، حيث أنه سيتحتم عليه الدخول في سباق مع توتنهام وكذلك برشلونة، حيث يرغب الفريقان في ضم حارس مرمى في الفترة المقبلة.

ويريد توتنهام التعاقد مع حارس مرمى جديد بسبب الحديث عن بوادر أزمة بين جوزيه مورينيو والحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس.

بينما تسببت الأزمة الإدارية في برشلونة في تعطيل مفاوضات تجديد العقود لدى عدد من اللاعبين كان أبرزهم ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.

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يذكر أن تشيلسي قد عوقب بالمنع من إجراء أي صفقات لفترتي انتقال، ولكن العقوبة قد رفعت خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.