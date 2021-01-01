"زياش يجب أن يغادر تشيلسي، أنا حزين من أجله"

عام أول متباين للمغربي في لندن

طالب نجوم الكرة الهولندية وعلى رأسهم ماركو فان باستن حكيم زياش بمغادرة تشيلسي الصيف المقبل في ظل استمرار توماس توخيل في القيادة الفنية للفريق.

النجم المغربي وصل الصيف الماضي قادماً من أياكس، ولكن تغيير الجهاز الفني وإصابته أثرت على مستواه ومكانه في تشكيل البلوز الأساسي.

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برنامج "روندو" في "زيجو سبورت" جمع مجموعة من نجوم هولندا لتحليل موقف لاعب أياكس السابق في تشيلسي ولماذا لا يشارك دائماً بصفة أساسية، وتواجد فان باستن، خالد بولحروز، وديرك كاوت.

وقال ماركو فان باستن: "مرة أخرى زياش على الاحتياط وعندما يلعب يكون في مركز المهاجم، أنا حزين لرؤيته هكذا، هو ليس في المكان الصحيح".

وأضاف: "تيمو فيرنر هذا لاعب سيء للغاية ولكن يلعب دائماً، النظام الذي يعتمده المدرب لا يناسب زياش، مع توخيل هو صانع ألعاب ومع لامبارد كان جناحاً".

ديرك كاوت، لاعب ليفربول السابق كان له رأيه أيضاً في القضية: "أنظر لفرينكي دي يونج وكيف تطور، زياش بالمقابل أتى به مدرب آخر والآن يلعب في مركز آخر".

وأكمل: "سجل أمام سيتي ثم بوم، اللقاء التالي هو على مقاعد الاحتياط ثم تنظر وتجد فيرنر يفعل ما يحلو له، نعم سجل ضد وست هام ولكن يمكنه أن يقدم ما هو أكثر".

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زياش لعب حتى الآن 32 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة.