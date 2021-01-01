"زياش نسخة من محرز، وتوخيل لا يجيد استخدامه"

فرانك لوبوف نجم منتخب فرنسا السابق يدافع عن حكيم زياش وما يقدمه في تشيلسي ويهاجم المدير الفني توماس توخيل.

دافع فرانك لوبوف نجم منتخب فرنسا السابق عن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي وما يقدمه رفقة البلوز في الأشهر الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبوف لصالح "ESPN" وأكد خلالها أن توماس توخيل المدير الفني للفريق لا يجيد الاستفادة منه جيدًا.

ما الذي قاله لوبوف؟

قال لوبوف: "أنا قلق بشأن حكيم زياش، لا أعلم لماذا عندما يلعب لا يضعه توخيل على الجانب الأيمن؟

وأضاف: "لقد رأيته اليوم منفعلًا ومحبطًا عندما خرج من الملعب بعد أن لعب كصانع ألعاب، لا أظن أن ذلك هو مركزه الحقيقي".

وأردف: "على توخيل أن يفكر في الدفع بزياش في الجانب الأيمن، هو مثل رياض محرز، ونسخة منه".

وأكمل: "لا أرى بيب جوارديولا يدفع بمحرز في مركز آخر غير الجانب الأيمن، فلماذا يفعلها توخيل؟".

ما هو سجل زياش في تشيلسي كصانع ألعاب؟

في مركز صانع الألعاب ظهر زياش مع تشيلسي في 16 مباراة في كل البطولات منذ أن انضم من صفوف أياكس.

سجل زياش هدفين ولم يصنع أي هدف في كل تلك المباريات، وكانت حالته الفنية ليست في أفضل أحوالها.

ما هو سجل زياش مع تشيلسي كجناح أيمن؟

ترتفع أرقام زياش في صفوف تشيلسي بشكل ملحوظ عندما يتم الاعتماد عليه كجناح أيمن في تشكيل الفريق.

زياش لعب حتى الآن 17 مباراة في مركز الجناح الأيمن، وسجل هدفين وصنع أربعة في كل البطولات.

متى كانت آخر مرة لعب فيها زياش كجناح؟

آخر ظهور لزياش كجناح كان في مواجهة ساوثامبتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي في شهر فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الوحيدة التي لعب فيها زياش كجناح تحت قيادة توماس توخيل، حيث جاءت معظم المباريات الأخرى تحت قيادة فرانك لامبارد.

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