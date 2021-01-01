زياش: مانشستر سيتي يقوم بأمور مجنونة، من الصعب الفوز عليهم

مواجهة مرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي

علق نجم تشيلسي حكيم زياش على مواجهة الفريق مع مانشستر سيتي لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المرتقبة مساء السبت، وأكد على صعوبة المهمة.

سيتي حالياً ينافس على أربع جبهات، إذ يلعب نهائي كأس كاراباو وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد ودوري الأبطال، بالإضافة لتصدر ترتيب البريميرليج.

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وقال زياش مع الموقع الرسمي لناديه: "نعيش أسبوعاً طيباً حتى الآن، يمكننا إنهاء الأسبوع بنتيجة أخرى جيدة وبعدها نقول أن الأسبوع قد اكتمل".

وأكمل: "أحب لعب المباريات الكبيرة، مثل أي لاعب، ولكن بالنسبة لي هي مباراة عادية، نحن في نصف النهائي وسنبذل كل الجهد لبلوغ النهائي".

وواصل المغربي: "نلعب أمام المتصدر، فريق مثير للغاية هذا الموسم، طريقة لعبهم والإمكانيات الفردية، يقومون بأمور مجنونة، هو أسلوب لعب خاص بهم".

واستمر: "لعبت ضدهم في يناير والأمر انتهى منذ الشوط الأول! عندما يرفعون الإيقاع يصبح من الصعب حقاً التغلب عليهم".

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وعلق زياش على معاناته في بداية الموسم: "موسم صعب، التأقلم ثم الإصابات، اللعب ثم عدم اللعب، موسم صعب للجميع ويتطلب عمل أكثر، تحتاج للاستمرارية والإيمان بذاتك".

وبدأ زياش فقط 12 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي وهو الذي يعيش عامه الأول مع البلوز بعد الانتقال له الصيف الماضي من أياكس.