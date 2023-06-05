زياش في ورطة بعد السفر إلى روسيا .. احتفل رفقة متهم بتهريب الكوكايين!

النجم المغربي وضع نفسه تحت المقصلة!

كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي حكيم زياش قد سافر إلى روسيا في الساعات الأخيرة ليمضي عطلة نهاية الأسبوع مما وضعه في ورطة كان في غنى عنها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النجم المغربي ظهر رفقة الهولندي كوينسي بروميس في حفل في العاصمة الروسية موسكو.

وتلقى زياش الكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ظهوره مع بروميس الذي تم اتهامه بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل هولندا.

حيث أعلن المدعي العام الهولندي أن بروميس تم اتهامه بتهريب ألف و370 كيلو من الكوكايين إلى داخل البلاد على دفعتين بحسب ما ذكرت صحيفة "NOS".

جدير بالذكر أن زياش كان قد زامل بروميس في صفوف فريق أياكس قبل سنوات قبل أن تفترق طرقهما عن بعضهما البعض.