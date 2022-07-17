احتياطي في تشيلسي وحتى ميلان .. زياش وموسم "مصيري" ضبابي جديد في الانتظار

مفترق طرق مهم للنجم المغربي

لعب تشيلسي فجر الأحد مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد، وفاز على أمريكا المكسيكي بهدفين لهدف، مباراة شهدت مشاركة النجم المغربي حكيم زياش أساسياً ولعبه 45 دقيقة، وإن كان لا يمكن اعتبار ذلك إشارة لوضعه في الموسم المقبل مع البلوز.

مصير زياش يعد موضوعاً ساخناً في الوقت الراهن، الجميع في الإعلام الإنجليزي يتعامل معه على أنه خارج الحسابات في تشيلسي، وبدأت بالفعل الحلول تطرح حول وجهاته المقبلة الممكنة.

وعاش الدولي المغربي ظروف متقلبة منذ انتقاله لصفوف الفريق اللندني قادماً من أياكس في 2020، وفشل في تكرار تألقه في هولندا مع البلوز، وبالتالي مع وفرة الحلول الهجومية بالخط الأمامي تراجع دوره ومكانته رغم حصوله على عديد الفرص للمشاركة أساسياً، ولكن لم يترك البصمة المأمولة.

ومع انضمام رحيم ستيرلينج، ووجود كاي هافيرتس، تيمو فيرنر، كريستيان بوليسيتش، كالوم هودسون أودوي، وميسون ماونت، يعلم زياش أنه أمام إعادة للموسم الماضي على أقصى تقدير في ناديه، ولذا خيار الرحيل قد يكون الأنسب، خصوصاً إذا صحت التقارير بخصوص عودته لصفوف منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر نوفمبر القادم.

رحيل زياش أصبح فرضية واقعية في ظل كل تلك المعطيات، ولكن حتى المتاح من عروض لا يرتقي لإرضاء طموح اللاعب، والمشكلة ليست في هوية المرشحين ولكن الظروف المحيطة بهم.

أول الأسماء التي ارتبطت بضم اللاعب هي ميلان، والذي منذ أكثر من سنة يحاول ضم زياش، ولكن فقط على سبيل الإعارة بسبب ظروفه المادية المتعثرة التي تصعب عليه دفع مبلغ في حدود 30 مليوناً لضمه.

Hakem Ziyech nutmegging Raheem Sterling and shouting "welcome"



😂😂😂



📹 @ChelseaFCpic.twitter.com/ElN8pSXJjZ — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 16, 2022

ولكن ميلان لا يعتبر زياش الحل الأساسي لدعم مركز صانع الألعاب لديه، إذ يستهدف في المقام الأول لاعب بروج تشارلز دي كاتلار، الدولي البلجيكي، بل ومستعد للتضحية ودفع مبلغ في نفس قيمة زياش لضمه، مما يوضح أن المغربي مجرد حل احتياطي للروسونيري.

وفي الساعات الأخيرة، خرجت تقارير تربط زياش بمانشستر يونايتد بسبب علاقته الوطيدة بمدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، والذي يواصل رحلة لم الشمل في مانشستر يونايتد مع فريقه الذهبي السابق.

فكرة اللعب مع تين هاج الذي أخرج أفضل مستويات زياش مشجعة، ولكن يونايتد هو الآخر يملك عديد الحلول في الهجوم والوسط الهجومي، وآخرها انضمام كريستيان إريكسن، والاستمرار في الكرة الإنجليزية قد لا يكون الحل الأفضل للمغربي الذي عانى مع الطبيعة البدنية للعبة هناك.

معضلة حقيقية لأحد أفضل المواهب التي خرجت من أياكس والكرة المغربية بالسنوات الماضية، وفي مرحلة مفصلية بمشواره الكروي وهو يقارب الثلاثين من العمر، وبالتالي سيكون عليه التأني جيداً في خياره المقبل، سواء بالبقاء ولعب حظوظه مجدداً في تشيلسي، أو الرحيل وحسن اختيار فريق جديد يعطيه الفرصة للتوهج مجدداً.