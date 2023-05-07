زيارة مفاجئة في السجن ورسالة مؤثرة .. عيد ميلاد ألفيش الـ 40 خلف القضبان!

السيدات في حياة ألفيش مخلصات له رغم كل ما يمر به.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي داني ألفيش قد تلقى زيارة من زوجته السابقة دينورا سانتانا في سجنه في برشلونة صباح الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن سانتانا ظهرت رفقة طفليها في السجن من أجل تهئنة ألفيش بعيد مولده.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فسانتانا قد جاءت إلى كتالونيا رفقة طفليها من أجل البحث عن مدارس لهما وتوطيد جذور اللاعب في كتالونيا ومنح ألفيش فرصة الحصول على إطلاق سراح مشروط.

في الوقت نفسه نشرت زوجته الحالية جوانا سانز التي أعلنت السير في إجراءات الطلاق رسالة مؤثرة للغاية لألفيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت: "اليوم هو عيد ميلاد أحد أهم الأشخاص في حياتي، لقد فكرت كثيرًا قبل تلك الرسالة لأن البعض لن يفهم، لكنني أحب أن أحتفل بعيد مولدك الـ 40، هذا غير ممكن الآن لكنني واثقة أن كل شيء سيظهر قريبًا".

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد تجاوز الـ 100 يوم في السجن في ظل اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.