زيادة الأجانب والأندية في دوري روشن؟ ياسر المسحل يحسمها بشكل نهائي

تعرف على موقف اتحاد الكرة من زيادة الأجانب والأندية في دوري روشن السعودي

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حسم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مسألة زيادة عدد اللاعبين الأجانب والأندية في بطولة دوري روشن السعودي بشكل نهائي.

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وكانت هناك بعض الأخبار التي ترددت خلال الفترة الماضية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس مسألة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.

وقال المسحل خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف": " تم عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية مع رابطة دوري روشن، وأيضًا مع جميع الأندية، وبلا شك هناك إضافة فنية انعكست على اللاعبين السعوديين بعد ضم لاعبين عالميين خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "هناك دراسة بالفعل لزيادة عدد اللاعبين الأجانب للموسم المقبل، ولكن الموسم الحالي سنستمر على نفس عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق".

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وعلق رئيس الاتحاد على مسألة زيادة عدد الأندية، حيث قال: "لا أعتقد أن هناك زيادة في عدد الأندية قريبًا، ولكن قد يحدث ذلك على المدى البعيد".

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