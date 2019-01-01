كأس العالم للسيدات
الدوري الإنجليزي الممتاز

زولا يقترب من الرحيل عن تشيلسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
اقتراب ساري من يوفنتوس يبعد زولا عن تشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي عدم تمديد عقد جيانفرانكو زولا، المدرب المساعد لماوريسيو ساري، مع اقتراب الأخير من تدريب يوفنتوس.

التقارير الصحفية تؤكد اتفاق يوفنتوس على التعاقد مع ساري لخلافة ماسيليميانو أليجري.

وبحسب "سكاي سبورت" البريطانية، فإن عقد زولا ينتهي في 30 يونيو المقبل ولن يحصل على التمديد مما يعني مغادرته الفريق.

وأوضحت أنّ زولا لن ينضم إلى ساري في يوفنتوس ولم يتم الكشف عن مستقبله، لتصبح هذه المرة الثانية التي يرحل فيها عن تشيلسي بعد مغادرته لاعبًا.

اختيارات المحررين

صاحب الـ 52 عامًا سبق وعمل في واتفورد ووست هام وكالياري والعربي وبرمنجهام سيتي.

كما تولى قيادة منتخب إيطاليا تحت 16 عامًا بين 2011-2012 وقد يعود إلى بلاده في الموسم المقبل.

إغلاق