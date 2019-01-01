زورك: سيكون هناك المزيد الراحلين عن بروسيا دورتموند

مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند يؤكد أن فريقه سيرحل عنه المزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند أن فريقه سيكون له لديه المزيد من العمل في سوق الانتقالات الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن العديد من اللاعبين سيرحلون عن النادي خلال الفترة المقبلة من الميركاتو.

وقال زورك: "سيكون هناك المزيد من التحركات في سوق الانتقالات الخاص بنا في الفترة المقبلة، لكن أغلبها سيكون برحيل لاعبين جدد عن التشكيلة".

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وأضاف: "نحن في النهاية لا نريد أن يكون فريقنا مزدحم باللاعبين، لذلك لا يزال لدينا الكثير من العمل خلال سوق الانتقالات".

واختتم بالحديث عن هوملز: "الأمر يبدو كأنه لم يرحل قط عن الفريق، لقد عاد لنا وبدأ بشكل مميز للغاية، ومن مميزاته أنه قائد بشكل فطري ويعرف كيف يحقق الفوز، وأعتبره أفضل مدافع ألماني".

جدير بالذكر أن فريق بروسيا دورتموند كان قد أبرم العديد من الصفقات هذا الصيف من ضمنها ثورجان هازارد وماتس هوملز.