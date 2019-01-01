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دوري أبطال آسيا

زوران ماميتش يستقر على أجانب الهلال في دوري أبطال آسيا

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زوران أستقر على قيد 4 لاعبين أجانب ما بين خط الدفاع والخط الامامي الذي سيحظى بدعم كبير
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي استقرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق على اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الآسيوية.

التقارير أشارت إلى أن زوران أستقر على قيد 4 لاعبين أجانب ما بين خط الدفاع والخط الامامي الذي سيحظى بدعم كبير.

وقرر المدرب الكرواتي القادم حديثاً من نادي العين الإماراتي قيد الرباعي الأسترالي ديجينيك والمهاجم الفرنسي جوميز وصانع اللعب الإيطالي جيوفينكو ولاعب الوسط البرازيلي إدواردو، بقائمة الفريق الأسيوية.

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وذلك يخرج الحارس الدولي العماني علي الحبسي من قائمة الفريق المنتظر تواجدها في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة.

كما قرر ماميتش استبعاد البيروفي كاريلو من القائمة الأسيوية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

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