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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

زوران ماميتش: بتعاون جمهور الهلال ومسؤوليه سنكتب التاريخ

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الكرواتي يقود الزعيم غدًا في أول مباراة له

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعرب الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن سعادته بتولي المسؤولية الفنية للزعيم، مؤكدًا على ثقته في كتابة تاريخ مع جمهور الموج الأزرق

الكرواتي كان قد تولى منصب المدير الفني للزعيم منذ أيام خلفًا للبرتغالي خورخي جيسوس، الذي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

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وكتب زوران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":  "شرف كبير لي أن أكون جزءًا من نادي الهلال، فخور للغاية كوني هنا".

وأضاف: "الزعيم يمتلك قائمة رائعة وجمهورًا عظيمًا، وواثق من أنه بتعاوننا معًا وبدعم مسؤولي النادي، سنكتب التاريخ".

يذكر أن زوران يقود أولى مباراة رسمية له مع الهلال غدًا الإثنين، أمام الفتح، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، وأمامه فرصة لتوسيع فارق النقاط لست أمام الفتح.

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