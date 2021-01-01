زوجته: مارادونا تعرض للاختطاف قبل وفاته

جدل كبير بخصوص وفاة الفتى الذهبي

اتهمت زوجة الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو أرماندو مارادونا الجهاز الطبي المعالج له ومحاميه قبل وفاته باختطافه ومنع عائلته من زيارته.

مارادونا الذي توفى في 25 نوفمبر الماضي كان يخضع لرعاية طبية من فريق برئاسة جراحه الخاص وطبيبته النفسية، والآن هناك تحقيقات بخصوص الإهمال الطبي الذي قد يكون تسبب في وفاته.

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وقالت كلاوديا فيلافاني، زوجة مارادونا السابقة، مع "أمريكا": "يريدون إظهاري في صورة الشخص الشرير في الفيلم، والحقيقة أنه هو الشرير، لقد اُختطف دييجو، لا يمكنني أن أستمر في الاستماع لتلك الفظائع".

وأكدت فيلافاني عدم وجود أي خلافات شخصية مع الراحل رغم دخولهما في صراع قضائي لأسباب مالية: "كنت غاضبة بسبب أمر معين، ولكني بعدها التقيته ورقصنا معاً واحتضنني، لقد عدت للحديث معه رغم أن ذلك لم يظهر في العلن".

وأكملت: "كانت هناك نزاعات قضائية بيننا، ولكن كنا نعرف كيف نفصل الأمور جيداً".

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وكشفت فيلافاني عن تسجيل تسريب صوتي لماكسمليانو بومارجو، مساعد مارادونا وشقيق زوجة المحامي الخاص به ماتياس مورلا، يحذر من أن تأخذه ابنته جيانينا لمراعاته صحيا.

وجاء في التسريب: "لا تدعوا جيانينا تأخذه، يجب أن يكون مارادونا تحت عنايتنا، لو أخذته ابنته سنخسره، عمل الجميع مرتبط بي، وكل شخص يعمل في حاجة للمال".

زواج مارادونا من فيلافاني استمر من 1989 وحتى 2004، وله منها الثنائي جيانينا وديلما مارادونا.