زوجته تثير قلق جماهير برشلونة.. ليفاندوفسكي يعرج!

هل هناك أنباء كارثية أخرى لتشافي؟

أثارت آنا ليفاندوفسكا، زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذعر لدى جمهور البلوجرانا، خصوصًا بعد أن اطمأنوا بعض الشيء على مستوى المهاجم البولندي.

وعاد البولندي لتسجيل الأهداف من جديد بهدفين في السوبر الإسباني لم يكونا كافيين لمنع برشلونة من الخسارة أمام ريال مدريد وفقدان اللقب.

وبينما كان ليفاندوفسكي وزوجته يستمتعان بنزهة على أحد الشواطئ، فاجأت ليفاندوفسكا الجميع بالتقاط فيديو له ونشره عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام.

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ما أثار القلق لدى جماهير برشلونة، هو أن الفيديو الذي نشرته زوجة المهاجم البولندي الدولي أظهره بوضوح وهو يعاني من "عرجة" لا يمكن أن تخطئها العين!.

يبدو هذا بوضوح كابوسًا جديدًا لدى جمهور البلوجرانا، الذي عانى من الإصابات بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وكلفته هذه الإصابات بطولة السوبر الإسباني وأبعدت حظوظه في الدوري أمام كل من جيرونا وريال مدريد.