زوجة ميسي عن انتقاله لباريس: نسعى لكتابة التاريخ!

زوجة ميسي تعبر عن سعادتها لانضمامه إلى باريس

أعربت زوجة ليونيل ميسي، أنتونيلا عن سعادتها بعد انضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان رسميًا عن انضمام ليو ميسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين بعد فشل تجديد تعاقده مع برشلونة.

ماذا قالت زوجة ميسي عن انضمامه إلى باريس؟

ونشرت أنتونيلا صورة لها مع ميسي وأبنائهم الثلاثة يقفون على ملعب حديقة الأمراء على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أول مؤتمر صحفي رسمي للفائز بالكرة الذهبية ست مرات كلاعب للفريق الفرنسي.

أرفقت الصورة بتعليق: "مرحلة رائعة تقترب..و فصلًا جديدًا مليئًا بالفرص يفتح!".

وأضافت: "كل التغييرات صعبة في البداية لكن معًا سنواصل كتابة تاريخنا".

واختتمت: "نحبك يا ليو ميسي وكلنا معك".

ميسي وأنتونيلا أحباء منذ الطفولة، حيث التقيا في الأصل في الأرجنتين عندما كان عمره خمس سنوات فقط ثم تزوج الثنائي في عام 2017، ولديهما ثلاثة أطفال معًا تياجو وماتيو وسيرو.

متى سيظهر ميسي مع باريس سان جيرمان؟

افتتح باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بفوزه 2-1 على ملعب تروا نهاية الأسبوع، ويستعد حاليًا لمباراة على أرضه ضد ستراسبورغ يوم السبت.

ليس مرجحًا أن يشارك ميسي في تلك المبارة حيث ذكر الأرجنتيني بأنه سيحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة لياقته الكاملة بعد إجازته الصيفية.

قال نجم برشلونة السابق، الذي ساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس كوبا أمريكا في وقت سابق هذا العام، للصحفيين "ربما أحتاج إلى مرحلة ما قبل الموسم".

وأضاف: "سأبدأ في التدريب والعمل وآمل أن أتمكن من اللعب في أقرب وقت ممكن، عندما يعتقد طاقم العمل أنني بخير، سأكون جاهزًا".

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