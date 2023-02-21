زوجة ميسي تُثير شجون جماهير برشلونة بصورة وفيديو

أنتونيلا زوجة ميسي تتغزل في مدينة برشلونة؛ فهل يرتدي ليو قميص فريق المدينة مجددًا؟

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، جزءًا من حيويته ونشاطه بعودته إلى برشلونة حيث قابل زملاءه السابقين.

وعاد ليو في زيارة قصيرة إلى مدينة برشلونة حيث ما زال يملك بيته، الذي قضى فيه سنوات خلال فترة لعبه لنادي برشلونة، قبل أن يغادره وهو الهداف التاريخي للفريق قبل سنتين.

ونشرت أنتونيلا، زوجة ميسي، عبر حسابها الرسمي على إنستاجرام صورة لها مع زوجها ولاعبي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وزوجته وجوردي ألبا وزوجته وبحضور بيبى كوستا الرجل الذي وصفته صحيفة ماركا الإسبانية بيد ليو اليمنى.

وكتبت أنتونيلا على الصورة التي نشرتها "أمسية صغيرة مع الأصدقاء".

أنتونيلا أثارت شجون جماهير برشلونة بفيديو آخر تتغزل في مدينتهم.

وكانت زيارة ليو قد أحيت الآمال في إمكانية عودته للفريق مع نهاية عقده هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الذي لم يجدد له حتى الان.