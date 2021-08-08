زوجة ميسي تعلق للمرة الأولى على رحيله من برشلونة

الأمر يبدو صعبًا على أسرة ميسي..

كتبت زوجة الأسطورة ليونيل ميسي، أنتونيلا، رسالة مؤثرة للغاية بخصوص رحيل زوجها عن برشلونة، واعتبرت أن الخطوة كانت صعبة على الجميع ولكن الآن عليهم مواصلة المسيرة مهما حدث.

وظهرت أنتونيلا رفقة أبنائها الثلاثة أثناء المؤتمر الصحفي لليونيل ميسي صباح الأحد والذي ودّع خلاله برشلونة بالدموع، وقبل ساعات من الإعلان رسميًا عن ارتدائه لقميص باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر.

أنتونيلا عبر تطبيق إنستجرام وضعت منشورًا مؤثرًا لقيّ حتى الآن أكثر من مليون ونصف إعجاب، حيث قالت “ما مدى صعوبة أن تلخص كل هذه السنوات في بضعة سطور، الكثير من المشاعر التي تركبت بصماتها إلى الأبد في حياتنا”.

كما أضافت “ولكن كما يقول المثل، ما لا يقتلنا، يقوينا! ومع العائدة كقاعدة سنخرج إلى الميدان مرة أخرى وأقوى من أي وقت مضى”.

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وأتمت “نذهب معًا في أي مكان لكن دائمًا إلى الأمام، أحبك دائمًا ليو ميسي".

ولقيّ المنشور تفاعلًا كبيرًا مع الكثير من الرسائل أبرزها رسالة زوجة لويس سواريز التي كتبت “أيها الأصدقاء لا توجد كلمات، إنهم يستحقون الأفضل، نحن نعشقكم كثيرًا كثيرًا، دائمًا معكم وفي أي مكان سندعمكم".

ومن المعروف أن العلاقة قوية للغاية تربط بين ميسي وسواريز، في العام الماضي غضب البرغوث كثيرًا من الطريقة التي تعاملت بها إدارة برشلونة من الدولي الأوروجوياني بجعله يرحل بصورة شبه مجانية إلى أتلتيكو مدريد.